Árbitro acusado de não ter coração: cartão a jogador do Leicester gera revolta

Na véspera do jogo entre o Cardiff e o Leicester, o técnico Claude Puel afirmou que a equipa queria homenagear Vichai Srivaddhanaprabha, proprietário do clube que faleceu tragicamente na semana passada. O Leicester venceu em casa do Cardiff e o autor do golo, Demarai Gray, fez questão de despir a camisola para exibir a mensagem "Para o Vichai", mas viu o cartão amarelo.O árbitro Lee Probert cumpriu as regras mas os adeptos não aceitaram bem a decisão."Demarai Gray castigado por tirar a camisola para revelar outra que dizia "Para Khun Vichai" é absolutamente horrível. Às vezes, a importância do contexto substitui as regras", escreveu REEV, youtuber britânico, cujo canal tem mais de 616 mil subscritores."Louco - e repugnante - que Demarai Gray receba cartão amarelo por tirar a camisola quando diz 'Para Vichai'", comentou Kiran Moodley, produtor do 'Channel4 news'."Lee Probert acaba de castigar Demarai Gray por celebrar mostrando uma camisola de homenagem. Desde quando as regras se sobrepõem ao bom senso? Penso até que Lee Probert não queria mostrar o amarelo, quase teve pena de o fazer, é apenas parvo", escreveu outro adepto.Já o treinador do Leicester, Claude Paul, saiu em defesa do árbitro, já que de acordo com as regras do International Football Association Board, todos os jogadores que tirarem as camisolas durante os festejos recebem cartão amarelo. "Jogamos como profissionais e foi importante para o árbitro ser profissional também", disse Puel.