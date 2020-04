Casilla: «Há dias em que dá vontade de matar o Bielsa...»

É uma das figuras mais emblemáticas do futebol mundial e um daqueles personagens que ou se adora... ou se detesta. Falamos de Marcelo Bielsa, atual treinador do Leeds, que ao longo dos anos foi acumulando vários episódios caricatos mas também de exigência extrema com os seus jogadores. Ora, lidar com uma personalidade destas não é fácil, mas Kiko Casilla assume que no final de contas é possível perceber-se o seu conhecimento. Ainda assim, assume, há alturas em que simplesmente... é demasiado.





"É um craque. É difícil de o descrever. O Bielsa é o Bielsa. Falando de forma carinhosa, há dias em que só dá vontade de matá-lo, mas depois vês a forma como ele prepara cada semana, como analisa cada jogo como se fosse o último... Sabe imenso de futebol, ainda que o seu método seja muito exigente. É duro e todos evoluímos com ele no Leeds", assumiu o guardião, ao 'L’Esportiu'.Casilla falou ainda da sua opção de ir para Inglaterra e revelou que mesmo estando num segundo escalão encontra um nível de topo. "O futebol inglês sempre me atraiu e quando a oportunidade apareceu nem pensei duas vezes. Em Madrid, no final de contas, jogava menos, vivia bem, mas todos queremos aquela sensação de jogar todas as semanas e no Leeds encontrei uma Liga espectacular, com jogadores de topo e sempre com estádios cheios. É a segunda divisão, mas não parece. Poderia ser comparado com muitas primeiras, sem dúvida", finalizou.