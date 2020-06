Caso de Covid-19 provoca cancelamento de particular do Manchester United

O encontro de preparação que o Manchester United iria disputar esta tarde em Carrington, diante do Stoke City, foi cancelado poucos minutos antes da hora inicialmente prevista para o seu arranque, isto depois de terem chegado notícias ao centro de estágios dos red devils de que um jogador do emblema do Championship ter acusado positivo a um teste à Covid-19.





De acordo com os red devils, apesar de ambas as equipas terem estado no centro de treinos de Carrington, nenhum jogador esteve em contacto com o futebolista em causa.Tanto que, mesmo sem disputar o jogo que tinha agendado, o Manchester United acabou por realizar um treino de conjunto, procurando preparar da melhor forma o duelo de regresso da Premier League, marcado para 17 de junho, diante do Tottenham.