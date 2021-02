Casos de racismo no futebol podem valer multas milionárias a empresas de redes sociais

O abuso racial volta a ser assunto em Inglaterra. Na última semana, foram inúmeros os comentários e as mensagens de teor racista que jogadores de futebol receberam através das redes sociais, problema que vem a ser recorrente e que levou a Premier League e o governo inglês a unirem-se pela causa.

Marcus Rashford, Anthony Martial e Axel Tuanzebe (Manchester United), Reece James (Chelsea) ou Romaine Sawyers (West Bromwich Albion) foram alguns dos jogadores mais visados nas redes sociais, nesta última semana, devido ao seu tom de pele.

Em declarações à 'BBC', Oliver Dowden, secretário do Digital, Cultura, Media e Desporto em Inglaterra, afirmou que o governo tem como principal objetivo pressionar as empresas de redes sociais (como Twitter e o Instagram) a implementarem medidas de combate ao abuso racial online. Caso contrário, serão as próprias empresas a saírem prejudicadas.

"Estamos dispostos a tomar medidas legislativas mais duras. Estamos certamente preparados para sermos duros [com este assunto]. Se não cumprirem os vossos próprios termos e condições, enfrentarem o vosso dever de cuidado, então iremos impor multas muito grandes - na verdade, até 10 por cento do volume de negócios global. Para algumas destas grandes empresas tecnológicas estamos a falar de milhares de milhões de libras", afirmou, antes de inssurgir-se sobre penas prisionais. "Reservamos ainda o direito a sanções penais, para altos quadros ou casos mais flagrantes [de racismo]."