Cavani e Alex Telles em testes médicos no Manchester United

A Sky Sports avança que Edinson Cavani e Alex Telles já estão a fazer os testes médicos nas instalações do Manchester United. Está prestes assim a acabar novela que envolveu o avançado, que chegou a negociar a vinda para o Benfica





Quanto ao lateral-esquerdo do FC Porto, o namoro que vinha a ser promovido pelo Manchester United vai agora dar em casamento. Depois de terem colocado em cima da mesa alguns valores considerados demasiado baixos para os azuis e brancos, os red devils aproximaram-se da tal fasquia de 20 milhões de euros que Pinto da Costa tinha apontado como fundamental para dar luz verde à saída do internacional brasileiro. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o Manchester United colocou valores interessantes em cima da mesa no dia de ontem, com o acordo final, cujos detalhes não são ainda inteiramente conhecidos, a prever o pagamento de uma montante base ao qual acrescerá um menos relevante valor variável que, cumprindo-se, resultará no tal encaixe a rondar os 20 milhões de eurosDe notar que a transferência de Alex Telles conheceu ontem um episódio inusitado. O avião privado que transportava o brasileiro da Invicta para Manchester enfrentou um problema técnico quando sobrevoava a Galiza, o que obrigou o comandante a fazer retornar a aeronave ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro.