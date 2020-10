Cavani partilha 'obsessão' de Ronaldo e 'choca' Inglaterra: «É puro músculo como um deus grego»

Aos 33 anos Edinson Cavani apresenta-se numa forma física invejável e com uma percentagem de gordura corporal "impressionate". Uma fonte contou ao 'The Athletic' que o avançado uruguaio partilha a paixão de Cristiano Ronaldo pelo fitness e os cuidados com o corpo, pelo que vai apresentar-se no Manchester United plenamente apto.





Apesar de não jogar há mais de seis meses - não integrou a equipa do PSG que disputou a fase final da Liga dos Campeões em Lisboa - o jogador nunca descurou os cuidados com o corpo e está em grande forma. Segundo 'The Atletic' Cavani pode mesmo ser um dos jogadores dos red devils em melhor condição física."Ele não tem gordura, é puro músculo, como um deus grego. A percentagem de gordura corporal é impressionante! Está em grande forma, corre como um maníaco", disse a mesma fonte.Este estado de forma permite a Cavani jogar ao mais alto nível aos 33 anos. O jogador sempre privilegiou a sua condição física ao longo da carreira e nunca cometeu grandes excessos. "Fora do campo é um homem de família. Não é um jogador que goste de beber ou que frequente bares e discotecas. Gosta de pescar, de caçar e da vida no campo."Numa entrevista à 'FourFourTwo' Cavani já tinha abordado a importância do exercício físico na sua vida. "A partir do momento em que te tornas profissional de futebol, é como se fosses uma máquina. Tens de cuidar do teu corpo, principalmente quando preparas uma nova época."Uma fonte do Nápoles (onde o uruguaio esteve entre 2010 e 2013) recordou ao 'The Athletic' a passagem de Cavani pelo clube italiano. "É um grande profissional. Os jogadores acabavam de treinar e iam embora, mas ele ia correr sozinho. Era o primeiro a chegar e o último a sair. É como o Cristiano [Ronaldo], muito cuidadoso com o corpo, um grande profissional mas algo egoísta em campo. Ele quer marcar todos os penáltis e finalizar todos os contra-ataques. É um matador. A presença dele é muito positiva para a equipa porque empurra os restantes jogadores para a cima. Ficámos com saudades quando ele foi embora."