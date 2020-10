Cavani revela quem o convenceu a assinar pelo Manchester United

Depois de um verão 'quente', em que depois de deixar o PSG esteve na mira de inúmeros clubes europeus e sul-americanos, Edinson Cavani acabou por assinar com o Manchester United. Resistiu às propostas de Benfica, Atlético Madrid, Grémio, Juventus, entre outros, e deixou-se convencer pelos conselhos de Ander Herrera, médio espanhol com quem partilhou o balneário no Parque dos Príncipes e que já passou pelos red devils.





"Falei muito com o Ander e com outros companheiros, como o Angel Di María. Mas acabei por falar mais com o Ander, tenho uma grande admiração por ele, pelo tipo de pessoa que é. As suas palavras ajudaram-me muito porque ele disse-me como era o Manchester United. Depois de o ouvir, cheguei a acordo", contou o avançado uruguaio.Os dois jogadores tinham uma boa relação no PSG. Quando a contratação de Cavani foi oficializada no Manchester United, o espanhol deixou-lhe uma mensagem nas redes sociais: "Um clube enorme para um jogador e uma pessoa enorme. Sorte, amigo."