O clube londrino atravessa um período negro, somando apenas duas vitórias (Everton e Crystal Palace, ambas em casa) e um empate (Chelsea, em casa) nos oito jogos que realizou desde o início de 2018 - pelo 'meio' fica ainda a derrota na final da Taça da Liga de Inglaterra.



A isto junta-se ainda o facto da equipa sofrer golos há 11 partidas, a série mais longa desde fevereiro de 2002. Uma situação cada vez mais insustentável para Arsène Wenger que dá forma ao cenário de saída do treinador.

If you want to win a game away of home in the best league in the world your GK can’t concede 2 goals like I did today ... it’s simply not possible ... The team fought back but the damage was done .