Cédric: «É claro que estou desapontado por ainda não ter jogado esta temporada»

Cédric Soares procura ainda fazer a estreia pelo Arsenal em 2022/23. O internacional português, campeão no Euro'2016, começou lesionado e conta apenas uma aparição na formação de reservas do atual líder da Premier League."É claro que estou desapontado por ainda não ter jogado esta temporada. Acredito que desde que cheguei ao Arsenal tenho dado respostas positivas em campo em todas as vezes que tive a possibilidade de jogar. Tenho trabalhado duro todos os dias, pois essa é a única maneira que conheço de chegar onde queres estar", vincou em declarações à agência noticiosa PA.O lateral luso, de 31 anos, já esteve no banco de suplentes dos londrinos em várias ocasiões mas ainda não mereceu a chamada do técnico Mikel Arteta."Claro que quero jogar e quero ajudar a equipa a vencer e a alcançar os seus objetivos e vou agarrar a oportunidade quando a tiver. Sinto que estou em ótima forma e estou sempre 100 por cento e pronto para ajudar a equipa", declarou o jogador formado no Sporting.Arteta já havia explicado também, após a vitória sobre o PSV em que Cédric foi suplente não-utilizado, que o seu pupilo "merece" mostrar os predicados."Ele teve uma lesão repetitiva, mas agora está totalmente em forma e é um jogador que merece jogar e quero dar-lhe minutos porque ele merece", frisou o técnico do Arsenal.Refira-se que Cédric chegou ao Arsenal na época em 2019/20, proveniente do Southampton. Desde então, conta dois golos em 55 jogos oficiais pelos gunners.