Cédric e uma candidatura do Arsenal ao título: «Acho que é um pouco cedo para assumir seja o que for»

O Arsenal está a fazer o melhor arranque de sempre do clube na Premier League. Os gunners somam 27 pontos em 30 possíveis, ao cabo de 10 jornadas, e lideram a competição, com mais quatro pontos do que Manchester City e Tottenham. Cédric Soares é um dos portugueses que integra o plantel de Mikel Arteta (o outro é Fábio Vieira) e não quer, para já, falar em candidatura a um título que foge aos londrinos desde 2004."Acho que é um pouco cedo para assumir seja o que for. O facto é de louvar, o arranque ter sido positivo. Temos trabalhado bastante. Nas épocas anteriores temos vindo a estabelecer-nos cada vez mais num modelo de jogo do treinador e nas ideias. A equipa tem vindo a solidificar os processos e a melhorar. Esta época ainda mais. É um momento para estarmos orgulhosos mas também para continuarmos a trabalhar", explicou em declarações à Eleven Sports.O internacional luso, de 31 anos, procura ainda estrear-se com a camisola da equipa principal dos gunners em 2022/23 depois de ter começado a temporada lesionado.