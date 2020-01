Cédric está 'à espera' de Gedson e Bruno Fernandes: «Vão ter um futuro risonho na Premier»

Com Gedson à espera de ser confirmado no Tottenham nas próximas horas e Bruno Fernandes a um passo do Manchester United, a Premier League vai ficar reforçada no que ao contingente de jogadores portugueses diz respeito. Cédric Soares apleude a chegada de mais dois elementos à liga inglesa, sublinhando a qualidade da dupla.





"Conheço os dois, são jogadores com muita qualidade e tenho a certeza que se vierem, vêm para acrescentar muito às suas equipas e também aumentar a nossa comunidade portuguesa. Trabalhei com os dois, mais com o Bruno até, acho que têm grande qualidade, vão ter um futuro risonho na Premier ou em qualquer campeonato, porque têm grande qualidade", afirmou o jogador do Southampton.Recorde-se que Gedson Fernandes, de 21 anos, submeteu-se à habitual bateria de exames médicos ontem nos spurs, treinados por José Mourinho. O técnico português procurava um jogador que pudesse colmatar a ausência do lesionado Sissoko e a escolha recaiu no jovem benfiquista, que era igualmente cobiçado por West Ham e Wolverhampton.Já sobre Bruno Fernandes, o jornal inglês 'The Sun' escreve esta terça-feira que o Manchester United deverá garantir a contratação de Bruno Fernandes até ao final da semana por um valor a rondar os 60 milhões de libras (cerca de 70 milhões de euros), revelando ainda pormenores do vínculo que o médio do Sporting se prepara para assinar