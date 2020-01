Cédric Soares assina pelo Arsenal: «Estou super feliz»

Cédric Soares foi esta sexta-feira oficializado pelo Arsenal. O internacional português, de 28 anos, foi emprestado pelo Southampton até ao final da temporada.





"O Cédric é um defesa com experiência, tanto na Premier League como ao nível internacional. Trata-se de um forte reforço para a nossa defesa, que trará qualidade à equipa. Sei que ele joga com muita energia e comprometimento. Estamos ansiosos por enfrentar o que resta da época com o Cédric entre nós", disse o diretor técnico do Arsenal, Edu.O jogador mostrou estar muito satisfeito. "Há uns anos estivemos perto de chegar a acordo, não aconteceu nessa altura mas agora, graças a Deus, a transferência realizou-se. Estou super-feliz", frisou ao site do clube. "Vou dar o meu melhor em cada jogo."