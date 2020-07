Cédric Soares: «O Arsenal é o maior clube onde joguei»

RECORD - Chegou ao Arsenal em janeiro, mas apenas se estreou em julho devido a uma lesão e à paragem do campeonato. Um golo no primeiro jogo foi melhor do que imaginou, certo?

CÉDRIC SOARES – [Risos] Uso mais o pé direito, mas já tinha acontecido. Aliás, creio que o meu primeiro golo como sénior no Sporting foi de pé esquerdo. Mas o mais importante foi a vitória nesse jogo.

R - Já tinha experiência em Inglaterra, mas o clube é de um nível diferente. Como foi a integração?

CS – Estou em Inglaterra há alguns anos, conheço bem o campeonato, mas claro que há sempre uma adaptação. O Arsenal é um clube enorme e com grande história e também por isso estava tão entusiasmado para assinar pelo clube. Tem uma filosofia futebolística muito forte e até agora tem sido excelente a adaptação. Conheço bem a cidade, o campeonato, e os meus colegas têm-me ajudado imenso, assim como a equipa técnica e todo o staff.

R - O Arsenal é o maior clube onde já jogou?

CS – Sim, sem dúvida que é o maior. Desde pequeno que olhava para Inglaterra e o Arsenal pertencia ao top 3 ano após ano. Tinha o sonho de jogar numa equipa como o Arsenal e estou muito feliz por ter chegado a este patamar.

R - A imagem que tem é a dos ‘Invencíveis’, que conquistaram a Premier League sem derrotas em 2003/04?

CS – Acho que marcou toda a gente. Quando pensamos na história do Arsenal uma das primeiras imagens é essa equipa. Todas essas lendas…

R - Vamos voltar a ver o Arsenal desses tempos?

CS – Os objetivos não têm sido alcançados, principalmente o acesso à Champions. Em Inglaterra só quatro equipas é que o conseguem e temos visto grandes nome a ficarem de fora. Um clube como o Arsenal pertence a esse grupo. Há que trabalhar a ideia do treinador, melhorar os processos e dar tempo porque pode demorar. Acima de tudo, tem-se visto uma melhoria e um clube como o Arsenal tem de lutar por esses objetivos. Este plantel vai querer mais e mais e tenho a certeza de que vai atingir coisas boas.

R - O Arsenal contratou-o mesmo tendo conhecimento de que estava lesionado e ofereceu-lhe contrato de quatro anos após o empréstimo. Como reage a estas provas de confiança?

CS – Havia a possibilidade de vir para o Arsenal no final da época ou de juntar-me logo em janeiro. Ainda bem que foi desta forma porque este período permitiu-me estar envolvido com o grupo. O Arsenal está num processo de evolução, mostraram essa confiança em mim e apresentaram-me um projeto muito interessante. A confiança do clube foi demonstrada através do contrato, o que me deixou muito feliz.