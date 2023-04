Central do Brentford revela estratégia de Haaland para distrair adversários: «Uns beliscões aqui e ali...»

Ben Mee, central do Brentford, foi convidado pela 'Sky Sports' para comentar o duelo desta segunda-feira entre Leeds e Liverpool (1-6) , para a Premier League, mas aproveitou para abordar outros temas e revelar uma estratégia inusitada que Haaland, avançado do Manchester City, usa para distrair os adversários."É um jogador com muita força e já nos empurrámos algumas vezes. Claro que tentamos impor ao máximo o nosso físico contra ele e usar o nosso corpo para não o deixar ir para as posições que quer", começou por dizer o inglês, de 33 anos, antes de ser questionado acerca de outros truques utilizados pelo norueguês."Dá uns beliscões aqui e ali de vez em quando, e eu também já lhe dei. Mas foi mais ele. Na verdade não me importo, até é algo que me agrada", confessou Mee.Na 1.ª volta da Premier League, recorde-se, o Brentford bateu o Manchester City no Etihad, por 2-1. As duas equipas voltam a defrontar-se no dia 28 do próximo mês, na última jornada do campeonato.