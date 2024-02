Central inglês recorda pesadelo: «Ia à casa de banho 40 vezes por dia e saía-me sempre sangue»

O central Jack Fitzwater recordou, em declarações à 'BBC', o pesadelo que viveu numa fase precoce da carreira quando foi diagnosticado com colite ulcerativa, uma doença intestinal. O inglês, que ao início confessa que tentou esconder o problema do seu círculo mais próximo, revelou que chegou a ir à casa de banho... 40 vezes por dia."Tudo começou quando passei a ir à casa de banho com alguma urgência. Pensei que tinha comido algo [estragado] ou que me faltava ferro no sangue. Dava imensas desculpas para tentar escondê-lo de toda a gente. Sempre que saía, tentava encontrar a casa de banho mais próxima caso houvesse uma urgência", começou por contar.E prosseguiu, num relato... assustador: "Sempre que ia à casa de banho, saía sangue. Depois dos jogos, demorava mais tempo a recuperar. Estava sempre cansado, independentemente das horas de sono. Ia à casa de banho 20, 30 e às vezes 40 vezes por dia. Cheguei a acordar às 03h00 da manhã, descia as escadas e ia às casas de banho fora do hotel, só para tentar disfarçar. Não queria que a minha família descobrisse".Fitzwater assumiu que começou a ficar mais confortável a certo ponto, principalmente quando descobriu que havia maneira de aliviar os sintomas. "Acho que, enquanto homem, há um receio quando se fala em ir ao médico. Parece que achamos que é uma fraqueza ou que é vergonhoso. As coisas não passam a menos que haja a medicação certa para os problemas", rematou.Aos 26 anos, Jack Fitzwater representa o Exeter, da League One, o equivalente à 3.ª divisão inglesa. Passou por clubes como West Bromwich ou Forest Green.