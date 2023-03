CEO da Premier League explica recorde de 920 milhões gastos em janeiro com medida pós-Brexit

Richard Masters, diretor executivo da Premier League, explicou que o sistema de atribuição de vistos aplicado pela federação inglesa depois do Brexit contribuiu para que os clubes tivessem gasto um recorde de 920 milhões de euros na janela de transferências de janeiro.Neste momento os clubes ingleses não podem contratar jogadores estrangeiros com menos de 18 anos o que, segundo Richard Masters, acaba por fazer com que as contratações sejam mais dispendiosas, pois acontecem quando o valor de mercado dos jogadores já é muito elevado."Pensamos que isto precisa de ser revisto porque é um sistema muito apertado comparativamente com outros desportos no país", explicou aquele responsável no 'Business of Football Summit' do jornal 'Financial Times'. "Estamos empenhados em desenvolver o futebol jovem e queremos que Gareth Southgate [o selecionador] tenha sucesso, mas quando tens um número limitado de jogadores e muita procura, os números inflacionam. Não é o único motivo pelo qual estão a ser batidos recordes de transferências na Premier League, mas é um fator que certamente contribui."Masters acredita que a medida coloca os clubes da Premier League em desvantagem relativamente a outras ligas. "Nós tínhamos ganho uma vantagem sobre outras ligas europeias, em grande parte na compra de jogadores jovens que hoje em dia não podemos trazer para o nosso país."