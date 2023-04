ChatGPT em campo: Manchester City vai ganhar ao Arsenal por 2-1

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hoje temos um dia de emoções fortes na Premier League, com o apaixonante duelo entre Manchester City e Arsenal. Duas equipas que vão dar tudo para somar os três pontos e continuar na luta intensa pelo ceptro de campeão de Inglaterra. E numa altura em que a Inteligência Artificial é utilizada para quase tudo, os responsáveis do NeueOnlineCasino pediram ajuda ao ChatGPT para descobrir quem vai vencer a partida. E a máquina ajudou...

A Inteligência Artificial prevê um jogo muito disputado e que 'cairá' para a formação liderada por Pep Guardiola, por 2-1.

O ChatGPT está tão habituado a questões relativas ao desporto-rei que tem apurado o seu algoritmo e, por isso, até dá os marcadores - Gabriel Jesus inaugura o marcador, Kevin De Bruyne iguala a contenda e cabe ao inevitável Haaland fechar as contas com o seu 33º golo na competição.

A 'máquina' está tão aperfeiçoada que até deu alguns dos momentos chave da partida. Deixamos aqui a descrição do primeiro golo, para memória futura:

"A equipa da casa começa melhor, com Jack Grealish e Phil Foden a criarem boas chances para o City. Mas aos 20 minutos, contra a corrente do jogo, um rápido contra-ataque do Arsenal acaba em golo, depois de Bukayo Saka conduzir a bola e encontrar Gabriel Jesus, que calmamente desvia para o fundo da baliza".