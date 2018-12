Chelsea aproveita crise no AC Milan para voltar à carga por Higuaín

A braços com problemas financeiros no âmbito do Fair Play Financeiro, o AC Milan pode ser obrigado a libertar algum dos seus jogadores mais bem pagos e, segundo o 'Daily Mail', o Chelsea poderá aproveitar-se disso mesmo e na reabertura do mercado avançar para a contratação de Gonzalo Higuaín.Higuaín, refira-se, já tinha sido alvo do interesse blue no verão, mas na altura o AC Milan acabou por levar a melhor e garantir junto da Juventus o empréstimo do avançado por uma temporada, a troco de 18 milhões de euros. Nesse acordo ficou igualmente definida uma opção de compra obrigatória de 36 milhões de euros pelo dianteiro de 31 anos, uma verba que o Chelsea poderá estar agora disposto a pagar para satisfazer o desejo de Maurizio Sarri.