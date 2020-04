Chelsea ataca Luca Waldschmidt, alvo do Benfica no último verão

Luca Waldschmidt pode estar perto de se tornar jogador do Chelsea por cerca de 23 milhões de euros, de acordo com o que noticia o 'The Sun'. O internacional alemão, recorde-se, foi alvo para o ataque do Benfica no último verão mas o jogador não queria sair da Alemanha para prosseguir a carreira em Portugal.





O jogador tem contrato até 2020 e o atual clube, o Friburgo, pretende fazer dinheiro com dianteiro que não mostra vontade de renovar o vínculo. A esse facto, alia-se a vontade de o Chelsea querer abrir mão dos avançados Olivier Giroud e Michy Batshuayi.Esta temporada, Waldschmidt soma seis golos em 16 partidas oficiais. Chegou ao Friburgo em 2018 após ter estado duas épocas ao serviço do Hamburgo, principiando a carreira no Eintracht Frankfurt.