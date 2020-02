Chelsea denúncia comportamentos homofóbicos dos adeptos do Man. United

O Chelsea emitiu um comunicado esta terça-feira, no qual dá conta de que baniu adeptos do Manchester United de Stamford Bridge, antes e durante o encontro com os red devils.





"Um grupo alargado de adeptos do Manchester United entoou cânticos homofóbicos. Alguns destes apoiantes da equipa visitante foram impedidos de entrar no estádio e outros foram expulsos no decorrer da partida", pode ler-se no comunicado.O clube londrino reitera que não tolera este género de comportamentos e que está a trabalhar em conjunto com o Man. United, de forma a banir permanentemente estas pessoas dos estádios de futebol ingleses."Este tipo de comportamento não é tolerável pelo Chelsea. Esses adeptos estão impedidos de entrar em Stamford Bridge no futuro e passámos os detalhes sobre esses adeptos ao Manchester United para que possam tomar as devidas ações. O Chelsea é um clube inclusivo e com diversidade e vai tomar sempre medidas contra qualquer tipo de discriminação", diz o comunicado.