Chelsea alcança 'quartos' da Taça da Liga

No regresso de Frank Lampard a Stamford Bridge - agora como técnico do Derby County -, o Chelsea venceu por 3-2, avançado para os quartos de final da Taça da Liga.O jogo ficou marcado pelos dois autogolos da equipa do Championship. Tomori marcou na própria baliza logo aos 5', mas Jack Marriot restabeleceu a igualdade quatro minutos depois. Richard Keogh, outro defesa central do Derby County, também fez autogolo e voltou a colocar o Chelsea na frente do marcador. Martyn Waghorn, aos 27', fez o empate a dois, mas Fàbregas, numa primeira parte recheada de golos, fez o golo da vitória já perto do intervalo.O Chelsea continua o seu percurso praticamente imaculado esta época, já que apenas perdeu no encontro inaugural da temporada, na Supertaça inglesa.Consulte o direto do jogo