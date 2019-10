Chelsea é considerada a equipa 'mais suja' em Inglaterra

O Chelsea foi considerada a equipa mais indisciplinada da Premier League, segundo indicou esta sexta-feira um estudo da Spreadex, empresa de apostas desportivas, que calculou o número de cartões amarelos e vermelhos exibidos aos jogadores de cada equipa.Com a atribuição de 10 pontos por cada amarelo, e 25 por cada vermelho exibido, os blues lideram a tabela, com 18.360 pontos, em 1046 partidas realizadas na Premier League, logo seguidos pelo Everton, a 115 pontos de distância.Arsenal, Tottenham e Manchester United, respetivamente, completam o top 5 da tabela ao passo que Liverpool (em 9º) e Manchester City (em 10º) estão já a uma distância considerável.No entanto, estes são valores absolutos, que penalizam as grandes equipas pelo maior número de jogos disputados no principal campeonato inglês. Em termos médios, o Derby County é a equipa mais penalizada na Premier League, seguido de Sunderland e Hull City.