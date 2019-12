Chelsea já pode fazer contratações em janeiro

O Chelsea soube esta manhã que vai poder contratar jogadores no mercado de inverno. O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) reduziu para metade a sanção imposta pela FIFA, o que permitirá aos blues reforçarem a equipa já no mês de janeiro.O organismo que regula o futebol ao nível mundial puniu o Chelsea, em fevereiro deste ano, com a interdição de ir ao mercado em duas janelas de transferências, depois de o clube ter infringido os regulamentos da FIFA no que conta à contratação de jogadores jovens.O clube recorreu para o Comité de Apelo da FIFA, mas perdeu. Levou no mês passado o caso ao TAD, que agora reduziu a 'pena' para metade.A multa com que o clube tinha também sido punido foi igualmente reduzida. Passou de 545 mil para 272 mil euros.