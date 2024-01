Chelsea perde em Middlesbrough para as 'meias' da Taça da Liga inglesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Middlesbrough, do segundo escalão de futebol de Inglaterra, derrotou esta terça-feira, por 1-0, o Chelsea, da Premier League, na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa.

O Chelsea, apenas 10.º no campeonato principal, voltou a fazer um jogo pouco inspirado, perante o 12.º do Championship, mas ainda tem uma oportunidade para retificar a eliminatória, em Stamford Bridge, quando receber o 'Boro', em 23 de janeiro.

No Estádio Riverside, o resultado ficou feito ainda antes do intervalo, aos 37 minutos, com o golo de Hayden Hackney, internacional sub-21 pela Inglaterra.

A outra meia-final vai opor Liverpool a Fulham, ambas equipas do primeiro escalão, com os reds a jogarem em casa na quarta-feira e a equipa orientada por Marco Silva a ser anfitriã em 24 de janeiro.