Chelsea perde na visita ao terreno do Newcastle com um golo já nos descontos

O Chelsea perdeu, este sábado, na visita ao terreno do Newcastle, em jogo a contar para a 23.ª jornada da Premier League e pode deixar escapar o Leicester, de Ricardo Pereira, no pódio da classificação caso os foxes vençam na visita ao reduto do Burnley, este domingo.





O único golo da partida surgiu já ao cair do pano, por Isaac Hayden, médio do Newcastle, naquele que foi o primeiro golo do internacional sub-21 inglês esta temporada.Com este resultado, o Newcastle ascende à 12.ª posição, com 29 pontos, enquanto que o Chelsea mantém-se no 4.ª lugar da prova, com os mesmos 39 pontos.