Chelsea prolonga contrato com Olivier Giroud

O Chelsea anunciou o prolongamento por uma época do contrato com o avançado Olivier Giroud, campão do Mundo de futebol em 2018 ao serviço da seleção francesa.

O acordo com o jogador de 33 anos expirava no final da época em curso, pelo que Giroud estará ao serviço da equipa da Premier League, o campeonato inglês de futebol, na época de 2020/2021.

"Estou encantado por continuar a minha viagem e aventura no Chelsea. Mal posso esperar pelo regresso, por jogar e desfrutar do futebol com os meus colegas. Espero com vontade vestir a camisola do Chelsea de novo, quando seja seguro fazê-lo", disse Giroud, em declarações divulgadas na página oficial do clube londrino.

O francês assinou pelo Chelsea em janeiro de 2018 e desde então alinhou em 76 jogos, com 21 golos marcados.