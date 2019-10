Chelsea quer James mas Real ‘exige’ Kanté

A informação foi veiculada em Espanha e pode acabar como um dos grandes negócios da reabertura do mercado de transferências. O Chelsea está interessado na contratação do internacional colombiano James Rodríguez e do lado espanhol a resposta até foi positiva, desde que no negócio seja envolvido... N’Golo Kanté.

O internacional francês, um dos jogadores mais cotados do emblema de Stamford Bridge, é um dos alvos do Real Madrid, que tem interesse em recrutar o talentoso médio e quer envolvê-lo numa hipotética transferência de James. É pouco provável que os responsáveis blues alinhem nesta possibilidade mas o mercado já nos mostrou que nada é impossível…

Recorde-se que neste momento James é avaliado em 50 milhões de euro, enquanto Kanté vale o dobro: 100 milhões de euros.