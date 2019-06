Chelsea quer Lampard para suceder a Sarri e já sabe quanto tem de pagar

Histórico médio do clube londrino, Frank Lampard poderá estar muito perto de regressar ao Chelsea, agora para assumir a função de treinador principal dos blues. A informação é esta sexta-feira adiantada pela Sky Sports, que aponta o técnico de 40 anos como o alvo principal da equipa de Londres para suceder a Maurizio Sarri, treinador italiano que, como se sabe, estará de partida para a Juventus.





Ainda assim, de notar que para garantir a contratação do técnico o Chelsea terá de negociar também com o Derby County, clube ao qual Lampard está vinculado. Neste sentido, adianta a Sky Sports, o emblema do Championship não estará a facilitar e tenciona exigir as 4 milhões de libras (4,5 milhões de euros) que estão patentes como cláusula no contrato entre as partes. Uma verba que, mesmo assim, não deverá ser um problema para os cofres londrinos...