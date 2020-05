Chelsea renova contrato de Caballero até 2021

A formação do Chelsea continua a arrumar a casa para a próxima temporada, com particular atenção aos jogadores que terminavam contrato este verão. Depois do avançado Giroud ter concordado permanecer em Stamford Bridge mais uma temporada, agora foi a vez de Willy Caballero renovar até 2021, depois de os blues terem exercido a cláusula de opção no contrato do veterano guarda-redes argentino.





O guaridão, de 38 anos, impressionou Frank Lampard esta temporada pelo seu profissionalismo, revelando-se uma alternativa viável ao titular Kepa nos 9 jogos disputados esta época e prepara-se agora para cumprir a 4ª temporada ao serviço dos blues. Com a renovação de Caballero e Giroud, os responsáveis de Chelsea viram atenções para os contratos de Willian e Pedro, que terminam este verão.Também no campo das renovações, Tino Anjorin, de 18 anos e produto dos escalões de formação do Chelsea, também chegou a acordo para a renovação do contrato que terminava em 2021 e vai ser aposta do técnico Frank Lampard.