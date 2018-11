Chelsea segura Kanté até 2023

O Chelsea anunciou esta sexta-feira ter renovado contrato com N'Golo Kanté. O médio francês de 27 anos prolonga assim o seu vínculo contratual com os blues até 2023.Kanté chegou ao Chelsea no verão de 2016, depois de uma temporada ao serviço do Leicester, onde conquistou o seu primeiro título na Premier League. No ano seguinte o médio internacional francês foi campeão pelos blues."Estou muito feliz por renovar com o Chelsea, tive dois anos fantásticos e quero continuar assim. Desde que cheguei melhorei muito como jogador, desafiei-me e conquistei o que nunca pensei. Gosto da cidade, gosto do clube e estou feliz por ficar", afirmou.