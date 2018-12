Chelsea suspende quatro adeptos por alegado comportamento racista

O Chelsea suspendeu esta segunda-feira quatro adeptos de comparecerem aos jogos do clube devido a alegados comportamentos racistas contra Raheem Sterling, durante o jogo com Manchester City, para a liga inglesa, anunciou o clube londrino."O Chelsea Footbal Club suspendeu quatro pessoas de comparecerem nos jogos do Chelsea por alegado comportamento racista para com Raheem Sterling", começou por informar o clube através de um comunicado, no qual assegura ainda que para a instituição "qualquer tipo de comportamento discriminatório é considerado abominável".Durante a receção dos blues ao Manchester City, que terminou com a vitória da equipa da casa, por 2-0, o avançado inglês, de 23 anos, terá sido alvo de comentários discriminatórios vindos da bancada, algo que levou as autoridades britânicas a iniciar uma investigação ao sucedido.O clube britânico, por sua vez, depois de reprovar a alegada atitude, informou que decidiu iniciar, igualmente, uma investigação paralela, de forma a apurar se efetivamente houve, ou não, um ataque racista.