Chelsea tenta tudo para não indemnizar Conte em 23 milhões: eis algumas das razões

Antonio Conte continua a sua batalha legal contra Roman Abramovich depois da saída do Chelsea. A 'Gazzetta dello Sport' avança que o treinador pede uma indemnização de 23 milhões de euros (13 milhões por ter sido despedido antes do fim do contrato e entre 5 a 10 milhões por danos de imagem).Nesta altura, e também de acordo com o jornnal italiano, o treinador está em vantagem na tal batalha legal. O argumento principal do Chelsea prende-se com a relação que Conte tinha com Diego Costa, que levou à venda do avançado para o Atlético Madrid. O clube londrino diz que o técnico tentou vender o jogador espanhol com uma consequente perda de valor, mas os advogados de Conte dizem que o Chelsea até ganhou dinheiro com a operação (o que, de acordo com o Transfermarkt, é verdade: o jogador veio por 38 milhões e saiu por 66).Os advogados do Chelsea expõem então mais argumentos contra o seu antigo treinador, entre os quais: atrasos na hora de falar à imprensa e nos compromissos com os patrocinadores; e ainda o facto de não estacionar no lugar que lhe estava reservado na cidade desportiva de Cobham.