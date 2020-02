Chelsea terá chegado a acordo com Ziyech

O Chelsea prepara-se para 'pescar' no Ajax. De acordo com Kaveh Solhekol, da 'Sky Sports', os blues já terão chegado a acordo com Hakim Ziyech, extremo de 26 anos, e pode desembolsar cerca de 45 milhões de euros para garantir o internacional marroquino, que esta época soma 6 golos e 13 assistências em 18 jogos. No entanto, Ziyech pode não ser o único jogador da formação holandesa a rumar para Londres no próximo mercado de verão. Segundo as notícias veiculadas pela imprensa britânica, o Chelsea quer assinar com o guarda-redes Andre Onana para substituir Kepa.





O espanhol, de 25 anos, viu Frank Lampard tirá-lo do onze titular frente ao Leicester (2-2), rendido por Willy Caballero, depois de ter sido totalista na Premier League até ao momento e as suas exibições têm sido alvo de fortes críticas.