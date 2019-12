Chelsea vangloria-se por ter um defesa com mais golos do que Ronaldo na Champions

O Chelsea apurou-se para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões após derrotar o Lille,, na última jornada da fase de grupos, com golos de Tammy Abraham e Cesar Azpilicueta. O defesa somou o seu segundo golo nesta edição da Champions e o clube, na página do Twitter em espanhol, resolveu fazer uma comparação com Cristiano Ronaldo."Cesar Azpilicueta tem mais golos do que o Cristiano Ronaldo na atual edição da Liga dos Campeões. São os dados, não é uma opinião", escreveram os blues.Ronaldo - melhor marcador da história da prova - tem apenas um golo marcado esta época na Champions. Foi ao Bayer Leverkusen, equipa que a Juventus defronta esta noite, na Alemanha.