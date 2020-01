Chelsea vence no reduto do Hull City e garante lugar nos 'oitavos' da Taça de Inglaterra

O Chelsea garantiu este sábado presença nos oitavos de final da Taça de Inglaterra, ao vencer por 2-1 no terreno do Hull City, do segundo escalão do futebol inglês, na quarta eliminatória da prova.

O Chelsea, que conta com oito taças de Inglaterra no seu palmarés, adiantou-se no marcador aos seis minutos, com um golo de Batshuayi, e aumentou a vantagem aos 64, por intermédio de Tomori. Com o médio português Leonardo Lopes no 'onze' titular, o Hull City reduziu a desvantagem aos 78 minutos, com um golo de Grosicki.

Ao início da tarde, o Tottenham, orientado pelo português José Mourinho, e o Southampton, empataram 1-1, adiando para um segundo jogo a decisão sobre a presença nos 'oitavos'.

O West Ham foi a única equipa da 'Premier League' a ficar fora dos 'oitavos' ao perder por 1-0 em casa com o West Bromwich, líder do 'championship', com um golo de Conor Townsend, aos nove minutos.

O Norwich, o Sheffield United e o Leicester também asseguraram presença na quinta eliminatória, enquanto o Newcastle vai ser obrigado a segundo jogo com o Oxford United, depois de ter empatado sem golos, em casa, com a formação do terceiro escalão do futebol inglês.