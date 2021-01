Cherno Samba recorda como passou de estrela do Championship Manager à depressão: «Queria acabar com tudo»

Alcançou a fama na adolescência como um dos grandes jogadores do Championship Manager, mas a carreira não correspondeu às expectativas e Cherno Samba caiu em depressão.



"O Championship Manager permanecerá comigo para o resto da vida. Estou honrado que as pessoas ainda falem e se lembrem em mim como antigamente. Provavelmente fui o jogador internacional juvenil mais famoso de Inglaterra a certa altura. Mas no meu caso precisava de alguém, porque era superior a todos os outros da minha idade. Quando a grande mudança para Liverpool não deu certo, cai no chão da cozinha e chorei até não ter mais nada. Perdi o apetite... Em 2004, quando fui para a Espanha senti como se tivesse falhado no meu próprio país. Foi quando a depressão tomou conta de tudo. Não queria mais estar aqui, queria acabar com tudo", afirma Cherno Samba, atualmente com 35 anos.À 'FourFourTwo', Cherno Samba recorda como aconteceu: "Eu estava no Millwall e minha reputação começou a crescer em Londres. Depois de um treino, um rapaz aproximou-se de mim e disse: 'Ei Cherno: já ouviste falar do jogo de computador Championship Manager? És um 'craque' absoluto! Compra e saberás o que quero dizer' E ele certo, as minhas estatísticas eram inacreditáveis"."Cheguei a um ponto em que, mesmo quando estava a jogar na equipa juvenil do Millwall contra o Chelsea, o Arsenal ou outros, tentava copiar minhas estatísticas no jogo. Na minha cabeça, eu pensava: 'O jogo diz que sou rápido, então preciso ser mais rápido'. Houve muitas brincadeiras e os meus adversários diziam: 'Sei que és bom no jogo, mas não estás a fazer isso hoje'", recordou.A fama no videojogo nunca chegou a tornar-se uma realidade e Samba acabou por passar por momentos delicados, tendo vivido uma depressão que o levou a pensar em suicídio.Cherno Samba jogou no Millwall, Cádiz, Málaga, Plymouth Argyle, Wrexham, FC Haka, Panetolikos e FK Tonsberg, tendo sido internacional inglês nas seleções jovens.