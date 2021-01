Chorley, da sexta divisão, elimina secundário Derby County da Taça de Inglaterra

O Chorley, do sexto escalão do futebol inglês, qualificou-se este sábado para os 16 avos de final da Taça de Inglaterra, ao derrotar por 2-0 o Derby County, do Championship.

Connor Hall, aos 10 minutos, e Mike Calveley, aos 84, asseguraram ao modesto clube do noroeste de Inglaterra um lugar entre os 32 clubes presentes na quarta ronda da competição, face ao conjunto orientado interinamente por Wayne Rooney, muito desfalcado devido a casos de infeção pelo novo coronavírus.

Sem adeptos para presenciarem o histórico momento do clube com 138 anos, os festejos no Victory Park centraram-se nos balneários da equipa visitada, onde os jogadores voltaram a entoar a música de Adele 'Someone Like You', que, rapidamente, se tornou tendência nas redes sociais na Internet.

O bem-sucedido percurso do Chorley na Taça de Inglaterra já afastou Wigan e Peterborough, ambos da League One (terceiro escalão),

"É um dia monumental para nós e para o clube", afirmou o treinador do Chorley, Jamie Vermiglio, assumindo-se "um privilegiado por fazer parte dele".

Em Goodison Park, com o internacional português André Gomes a titular, o Everton precisou de ir a prolongamento para afastar o Rotherham, penúltimo classificado do segundo escalão, com o suplente utilizado Doucoure a fazer o 2-1 final, aos 93 minutos.

Nos outros jogos, o Millwal cumpriu frente ao Boreham Wood, da quinta divisão, o Luton eliminou o Reading, assim como o Norwich e Nottingham Forest afastaram o Coventry e o Cardiff, respetivamente, em encontros entre equipas do Championship.