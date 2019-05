Chris Hughton garantiu permanência mas foi despedido do Brighton

O treinador Chris Hughton foi despedido pelo Brighton, apesar de ter mantido com alguma dificuldade a manutenção na Liga inglesa de futebol, que terminou no 17.º posto, informou esta segunda-feira o clube.O inglês Chris Hughton, de 60 anos, que esta temporada levou o Brighton às meias-finais da Taça de Inglaterra, pagou pelos modestos resultados da equipa na segunda volta do campeonato e que levou o clube a terminar no primeiro lugar acima da despromoção."Esta foi, sem dúvida, uma das decisões mais difíceis que tive de tomar como presidente do Brighton", reconheceu Tony Bloom, num comunicado do clube, acrescentando que a decisão foi ditada pelas "dificuldades da segunda metade da temporada".Chris Hughton, que se despediu na última jornada da Premier League com uma derrota em casa com o Manchester City (4-1), que se sagrou bicampeão inglês, estava no Brighton desde dezembro de 2014 e o clube ainda não revelou o nome do seu substituto.O Brighton terminou no 17.º posto, com 36 pontos, à frente do trio de despromovidos composto por Cardiff (18.º, com 34), Fulham (19.º, com 26) e Huddersfield (20.º, com 16).