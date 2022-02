Chris Wilder avisa jogadores antes do jogo com o Man. United: «Não é para ir lá trocar camisolas»

Sexta-feira é dia de regresso da ação na Taça de Inglaterra, com um duelo entre Manchester United e Middlesbrough, numa partida em Old Trafford na qual alguns jogadores da equipa visitante terão a chance de enfrentar futebolistas que lhes servem de referência. A troca de camisolas no final é algo habitual, mas Chris Wilder, técnico do Boro, já deixou um aviso aos seus jogadores: há um jogo para disputar e a ida a Old Trafford não é um passeio nem um momento para simplesmente trazer a camisola de Cristiano Ronaldo e companhia."A ficha de jogo deles chegará ao nosso balneário e será algo do género De Gea, Varane, Harry Maguire… mas não nos podemos enganar nesse momento. São individualidades fabulosas, que podem criar perigo, seja na Europa como na Premier League. Um elenco repleto de talento... Mas isto não será uma visita de estudo para os nossos jogadores. Não é para ir lá trocar camisolas. Não quero que os meus jogadores cheguem a Old Trafford para desfrutar da visita. Se quiserem uma camisola, que a peçam no túnel depois. Não os quero ver todos entusiasmados. Terão pela frente um adversário. Quero que joguem bem, que se mostrem bem e que deem luta ao Manchester United. Se jogarmos bem, podemos fazê-lo. Se não será uma noite confortável para eles. E ninguém quer isso. Eu incluído", disse Chris Wilder.