Chuva torrencial interrompe jogo do Championship: veja o estado em que ficou o relvado do Rotherham

Pitch inspection at 4.45pm to see if we will continue…

Rotherham 0-1 Cardiff #soccersaturday (47mins game suspended) pic.twitter.com/kaqDiL2ahi — Neil Mellor (@NeilMellor33) March 18, 2023

A intensa chuva que caiu sobre Rotherham, nos arredores de Sheffield, em Inglaterra, levou à interrupção do encontro do Championship (2.º escalão inglês) entre o Rotherham United e o Cardiff City. A forte precipitação registou-se durante o intervalo do jogo, a partida foi reatada mas não durou muito mais, já que aos 48' foi interrompida, com a formação do País de Gales em vantagem por 1-0. Há poucos minutos, e após algum tempo de paragem, foi confirmado o adiamento.Ora, o relvado do Estádio AESSEAL New York ficou em muito mau estado, com inundações percetíveis pelas imagens captadas e difundidas nas redes sociais, sobretudo junto à zona das linhas de fundo e pontapés de canto. Aliás, as linhas ficaram mesmo diluídas tal era a quantidade de água acumulada naquelas zonas.Não havendo condições para a prática do futebol, o jogo foi interrompido e alguns técnicos do recinto - não muitos, aparentemente - arregaçaram as mangas na tentativa de limpar a água acumulada do relvado, face aos claros problemas de drenagem. Às 16h45 foi realizada uma nova vistoria ao palco do jogo, com a decisão final a ter sido a de adiar a conclusão do encontro. O Rotherham é o 20.º classificado e o Cardiff o 21.º do Championship, um campeonato que tem 24 equipas.