Clubes da Premier League colocam 30 de junho como data limite para a competição

Cada vez mais clubes da Premier League colocam a data de 30 de junho como limite para a conclusão dsa competição, interrompida desde meados de março, devido à pandemia de Covid-19, que já matou mais de 10.000 pessoas em Inglaterra. Esta é a principal conclusão da reunião mantida esta quarta-feira, por vídeoconferência, que contou com representantes da maioria dos clubes que disputam o principal escalão do futebol britânico.





O objetivo é impedir que a competição seja desvituada, especialmente no que diz respeito à classificação dos clubes que lutam pelos chamados lugares europeus, que darão acesso às competições organizadas pela UEFA, na próxima temporada; e os lugares da despromoção, que, no caso inglês, são três, ocupados, antes da paragem da competição, por Bournemouth, Aston Villa e Norwich.É que, ao contrário do que já foi definido na Liga NOS, os responsáveis dos clubes da Premier League temem que os jogadores que estão emprestados ou terminam contrato nessa data possam abandonar os atuais clubes, deixando-os desfalcados e, naturalmente, desvirtuando a verdade da competição.Além disso, um cada vez maior número de clubes defende que as provas só deverão ser reativadas (e concluídas) caso a entidades oficiais, designadamente o Serviço Nacional de Saúde, considerem estar reunidas as condições para que os jogos possam ser realizados sem riscos para a saúde daqueles que neles participam."Alguns clubes querem que a temporada termine até ao final de junho. Como pode ser justa a decisão dos lugares europeus e de despromoção com clubes desfalcados?", questiona o 'proprietário' de um clube da Premier League, citado pela 'Sky Sports'Resta acrescentar que, perante o impasse patenteado no encontro desta quarta-feira, os responsáveis da Prremier League vão voltar a reunir-se com os clubes participantes na sexta, com o objetivo de encontrar uma solução, seja ela qual for.