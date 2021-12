Clubes da Premier League em busca de equipas satélite para 'driblar' o Brexit

O histórico Brexit está quase a celebrar dois anos, mas o futebol inglês ainda não se adaptou totalmente às novas regras e vai procurando na sombra encontrar soluções para fintar as limitações às contratações. Um delas diz respeito à impossibilidade de serem contratados jogadores menores de idade estrangeiros, algo que deixa os clubes britânicos num plano de desvantagem em comparação com os grandes da Europa na luta por jovens promessas. Por isso, escreve o 'Mundo Deportivo', há movimentos concretos a ocorrer nos bastidores por parte de várias equipas inglesas na busca de formações satélite para 'driblar' esta situação.De acordo com a referida publicação espanhola, uma das equipas que está a mexer-se de forma mais decidida é o Liverpool, estando já muito próximo de fechar um acordo com um clube do Velho Continente (o país do mesmo não é relevado). No mesmo processo está o Manchester United, ao passo que o City não deverá fazê-lo, já que neste momento possui na sua esfera três equipas que servem para esse propósito: Girona (Espanha), ESTAC Troyes (França) e Lommel SK (Bélgica).Por outro lado, esta tentativa de encontrar clubes satélite servirá também para colocar jogadores recentemente contratados, mas sem visto de trabalho, a rodar de forma a ganhar 'créditos' para posteriormente convencer as autoridades a permitirem o visto necessário. Neste caso, refira-se, a atribuição deste tipo de autorizações é feita através de um sistema de pontos (os Governing Body Endorsement - GBE), que é atribuído pela qualidade da equipa do futebolista, a sua posição, a sua progressão em provas internacionais e ainda os encontros que disputou no clube. Se o jogador der boa conta de si nesse empréstimo, poderá eventualmente ganhar os pontos necessários para ser inscrito.