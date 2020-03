Clubes da Premier League muito atentos a trio do Real Madrid

O futebol europeu está em 'stand by' devido à pandemia do coronavírus e a atual temporada ainda está longe de terminar, mas muitos emblemas já começam a planear a próxima e um desses casos é o Real Madrid.





Os merengues vão atacar o próximo mercado mas antes disso querem livrar-se de alguns dos principais ativos do plantel para garantir mais dinheiro - não só com as vendas mas também poupando nos salários - que possa ser gasto nos reforços e, nas últimas semanas, há três nomes sonantes que têm sido dados pela imprensa espanhola como transferíveis: Gareth Bale, Luka Modric e James Rodríguez.Perante este cenário, o 'The Sun' avança que os principais emblemas da Premier League muito atentos à situação dos jogadores e indica o Manchester United, o Chelsea e o Arsenal como principais interessados no trio merengue.Em janeiro Bale esteve perto de rumar à China mas o negócio acabou por não se concretizar. Nas últimas épocas o avançado galês tem sido associado ao Manchester United e poderá, desta vez, rumar a Old Trafford.Modric tem sido peça fundamental nas conquistas do Real Madrid das últimas épocas mas poderá ser sacrificado para que os merengues apostem em jogadores mais jovens. Apesar dos seus 34 anos o croata ainda tem muito para dar ao futebol e é um alvo apetecível para os principais clubes ingleses, não podendo descartar-se um eventual regresso ao Tottenham.Quanto a James, que voltou a Madrid no último verão após duas épocas cedido ao Bayern, continua a não convencer Zidane e o futebol inglês é uma forte possibilidade para o médio colombiano.