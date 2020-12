Clubes da Premier League ponderam parar campeonato devido aos casos de Covid-19

O recente surto de Covid-19 detetado no Manchester City, que levou ao adiamento do jogo com o Everton, fez soar os alarmes na Premier League. De tal forma que, segundo o 'Telegraph', os clubes do campeonato terão iniciado conversações no sentido de avançar para um período de paragem dos jogos de duas semanas, com o intuito de 'acalmar' a situação por receios de que mais surtos do coronavírus possam provocar um verdadeiro caos.





De acordo com o relato feito, muitos dos envolvidos nas conversações entendem como inevitáveis os adiamentos dos jogos nesta fase, especialmente devido ao surgimento da nova estirpe de Covid-19 e com o aumento do número de casos registados. Ao que tudo indica, novas discussões serão feitas na quarta-feira, depois do anúncio governamental quanto a novas restrições.Note-se que, para lá do duelo do Manchester City de segunda-feira, nove jogos das divisões inferiores já foram adiados, havendo receios de que a ronda da Taça de Inglaterra marcada para a próxima semana seja atingida por uma forte vaga de adiamentos por causa desta situação.Note-se que os mais recentes resultados dos testes à Covid-19 feitos na Premier League resultaram num número recorde de casos positivos (18), algo que agravou ainda mais a situação de incerteza no campeonato.