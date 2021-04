Clubes da Premier League unidos para fazer um boicote às redes sociais

O jornal 'Daily Mail' avança este domingo que os clubes da Premier League estão preparados para boicotar as redes sociais durante 24 horas, uma medida que surge no âmbito da luta contra o racismo.





A iniciativa, intitulada 'um fim de semana de ação', terá lugar entre 1 e 3 de maio e visa alertar para as crescentes ameaças e insultos a jogadores, e não, só que têm surgido através das redes sociais.A ideia é os clubes não publicarem nada nas redes sociais durante as 24 horas do respetivo dia de jogo. Os clubes da Premier League esperam contar com o apoio de outras instituições, como os clubes da EFL e da associação de jogadores.