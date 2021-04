Clubes ingleses da Superliga Europeia querem criar uma Superliga britânica com escoceses

O jornal inglês 'The Sun' escreve esta quinta-feira que as equipas inglesas que estiveram na génese da Superliga Europeia estão interessadas em criar uma Superliga Britânica. Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester City e Manchester United querem reformular a Premier League e ponderam a inclusão do Celtic e do Glasgow Rangers.





A ideia, segundo o mesmo jornal, é vista com bons olhos pelos dois clubes escoceses, que podiam beneficiar de uma maior projeção internacional integrando a nova competição. Além de um significativo encaixe financeiro, decorrente da maior visibilidade que teriam na prova.Segundo o 'The Sun' a Superliga Britânica teria o apoio das duas federações, do governo, da UEFA e da FIFA. Seria disputada por 18 equipas, em sistema de playoff.