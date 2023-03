Clubes ingleses já foram multados em mais de 1,4 milhões de euros por abusos a árbitros esta temporada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O 'The Sun' revela, esta quarta-feira, que os clubes ingleses das quatro principais divisões já foram, esta temporada, multados em mais de 1,4 milhões de euros por abusos a árbitros, incluindo insultos ou comportamentos agressivos.Segundo a mesma fonte, o Arsenal, líder da Premier League, é o clube que lidera esta lista, tendo sido multado em cerca de 210 mil euros. Manchester United (156 mil euros) e Everton (131 mil) fecham o pódio dos valores mais elevados.No caso do Liverpool, mais de metade do valor (62 mil euros) surge na sequência de uma multa a Jurgen Klopp, que esta época já foi multado em 34 mil euros.O diário britânico diz ainda que apenas cinco clubes da Premier League ainda não foram punidos por abusos a árbitros na presente época, e que a Football Association, entidade que controla o futebol em Inglaterra, já emitiu mais de 100 multas.Refira-se ainda que a Premier League foi o campeonato em Inglaterra onde se pagou mais dinheiro em multas, totalizando mais de 1 milhão de euros dos 1,4 M€ dos primeiros quatro escalões. O estudo envolveu 92 equipas.