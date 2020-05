Clubes ingleses vão ter de desinfetar bandeirolas de canto, postes das balizas e até a relva

Karren Brady, vice-presidente do West Ham, contou num artigo de opinião publicado no jornal 'The Sun' que os clubes da Premier League vão ter de desinfetar a relva, os postes das balizas e até as bandeirolas de canto se houver condições para o regresso do campeonato. Está tudo incluído no 'Project Restart' que a Premier League se encontra a preparar.





Os clubes têm andado a discutir, à porta fechada, um possível regresso e a dirigente do West Ham revela algumas das medidas que o governo e a própria liga têm em mente."Nesta fase, fintar é proibido, mas podem-se fazer passes e rematar à baliza. Vamos também ter de desinfetar as bandeirolas de canto, os postes das balizas e até a relva, embora não se saiba bem como se poderá fazer isso... Mas onde há vontade, há caminho", escreveu.Karren Brady não escondeu, no entanto, que o regresso não será para já. "Ainda temos um longo caminho a percorrer. Estamos longe de passar dos treinos com distanciamento social para os jogos."A Premier League quer propor o reatamento do campeonato a 12 de junho mas passo a passo, e apenas depois de superar uma série de questões de logística, no sentido de garantir o apoio do público e do governo.