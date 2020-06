Clubes querem para acabar com a proibição do consumo de bebidas alcoólicas nas bancadas

Um conjunto de clubes da Premier League quer acabar com a proibição de consumir bebidas alcoólicas nas bancadas, avança o 'Times'. Em Inglaterra, os adeptos podem beber nos estabelecimento do estádio, mas não podem fazê-lo na bancada, lei que entrou em vigor em 1985.





Segundo a mesma fonte, os clubes consideram que esta lei está desatualizada e pedem mudanças, já que há um consumo excessivo antes dos jogos devido à proibição. Para além disso, quando os estádios forem reabertos ao público, as regras de distanciamento social ainda estarão em vigor, pelo que a mudança na lei permitiria um menor fluxo de pessoas nos bares, por exemplo, no intervalo do jogo.Em Inglaterra, é permitido o consumo de bebidas alcoólicas em desportos como o críquete ou râguebi. Contudo, surgem queixas de vários espectadores pelo facto de estarem constantemente a serem incomodados pelos adeptos que se levantam regularmente para ir buscar a sua bebida.