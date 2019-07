Cocu substituiu Lampard no Derby County

O holandês Philip Cocu, ex-treinador do PSV Eindhoven, foi o escolhido para substituir Frank Lampard, que rumou ao Chelsea, no comando do Derby County, anunciou o clube do segundo escalão do futebol inglês.





Depois de seis temporadas no PSV, nas quais conquistou três campeonatos holandeses, Cocu vai comandar um segundo clube, que na época 2018/19 falhou o aceso à 'Premier League', ao perder com o Aston Villa na final do 'playoff' de promoção.Cocu, ex-futebolista de AZ Alkmaar, Vitesse, PSV Eindhoven, FC Barcelona e Al Jazira, foi o escolhido para substituir Lampard, que aceitou o convite do Chelsea para substituir o italiano Maurizio Sarri, agora na Juventus.